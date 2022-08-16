Kavacık Tem'de motosiklet ve otomobil birbirine girdi! 2 kişi yaşamını yitirdi!

Gece saatlerinde Kavacık mevkii Tem Otoyolu’nda feci bir kaza meydana geldi. Motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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2 kişinin hayatını kaybettiği feci kaza, gece saat 03.00 sıralarında Tem Otoyolu Kavacık mevkii Kadıköy istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 34 CBL 894 plakalı motosiklet ile 34 CTY 473 plakalı gri renkteki Seat Leon marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet üzerinde bulunan Metin Sarıyer ve

Kavacık Tem'de motosiklet ve otomobil birbirine girdi! 2 kişi yaşamını yitirdi!

Abdulmecid Alğan metrelerce sürüklenerek feci şekilde can verdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri otomobil sürücüsünün kaza sonrası kaçtığını belirtirken, sağlık ekipleri motosiklet üzerinde bulunan Metin Sarıyer ve Abdulmecid Alğan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kavacık Tem'de motosiklet ve otomobil birbirine girdi! 2 kişi yaşamını yitirdi!

Hayatını kaybedenlerin cesedi Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Polisin kazayla ilgili çalışması sürüyor.

Kavacık Tem'de motosiklet ve otomobil birbirine girdi! 2 kişi yaşamını yitirdi!

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