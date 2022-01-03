Kavafiye ne demek, TDK'ya göre Kavafiye kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kavafiye ne demek? Kavafiye TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kavafiye kelimesi. Peki kavafiye ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kavafiye nedir, kavafiye kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KAVAFİYE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kavafiye kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Kavafiye kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre kavafiye kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ucuz, özenmeden yapılmış ayakkabı, kemer, cüzdan vb. ürünler

