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Kavanço ne demek, TDK'ya göre Kavanço kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Kavanço kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Kavanço ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Kavanço nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Kavanço kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Kavanço ne demek, TDK'ya göre Kavanço kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kavanço ne demek? Kavanço TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kavanço kelimesi. Peki kavanço ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kavanço nedir, kavanço kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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KAVANÇO NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kavanço kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Kavanço kelimesi İtalyanca kökenlidir.

TDK'ya göre kavanço kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yelkeni bir bordadan öbür bordaya geçirme
- Değiştirme, aynı türden bir şeyin yerine bir başkasını koyma
- Bir işi başka birine yükleme, başına sarma

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