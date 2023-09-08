Kavga eden çocukları ayırıp, barıştırmak yerine kavga etmeyi tercih ettiler!

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde parkta çocuklar arasında çıkan ve sonrasında ailelerinin de dahil olduğu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Adapazarı ilçesi Dar Sokak'taki çocuk parkında küçük çocuklar arasında kavga çıktı. Çocukları ayırmaları gereken yerde olaya ailelerde dahil olunca ortalık karıştı.

Vatandaşların araya girmesi ile son bulan arbede anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yaşanan arbede ile çevredeki vatandaşların araya girerek tarafları ayırdığı anlar yer aldı.