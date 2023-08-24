Kavgayla hiç alakası yokken balkonda göğsüne isabet eden kurşunla hayatını kaybetti

İzmir'in Buca ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, kavgayla hiç ilgisi olmayan balkonda oturduğu sırada göğsüne mermi isabet eden 71 yaşındaki adam, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Kavgayla hiç alakası yokken balkonda göğsüne isabet eden kurşunla hayatını kaybetti

İzmir'in Buca ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, balkonda oturduğu sırada göğsüne mermi isabet eden 71 yaşındaki adam, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan, meydana gelen silahlı kavgada 3 kişi yaralanırken, polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

"KAVGAYLA HİÇ ALAKASI YOKKEN BALKONDA GÖĞSÜNE İSABET EDEN KURŞUNLA HAYATINI KAYBETTİ"

Olay, dün akşam saatlerinde Buca ilçesi Çamlıkule Mahallesi 220 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, S.Ö. ve Ş.Ö. henüz bilinmeyen sebepten dolayı M.G., N.,E., E.T., ile sokak ortasında tartışmaya başladı. Gerginliğin artmasıyla iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Pompalı tüfekle açılan ateş sonucu balkonda oturan Hüseyin Çiçek (71), göğüs kısmından, M.G., bacak kısmından, N.E., elinden ve E.T., bacak kısmından yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kavgayla hiç alakası yokken balkonda göğsüne isabet eden kurşunla hayatını kaybetti

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Çiçek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden tahlisiz adamın kısa bir süre önce kanseri yenip sağlığına kavuştuğu ve Atatürkçü Düşünce Derneği Buca Şube Başkanı Erken Çiçek'in babası olduğu öğrenildi.

Öte yandan, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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KAYNAK: İHA

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