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Kavil ne demek, TDK'ya göre Kavil kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Kavil kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Kavil ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Kavil nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Kavil kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Kavil ne demek, TDK'ya göre Kavil kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kavil ne demek? Kavil TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kavil kelimesi. Peki kavil ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kavil nedir, kavil kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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KAVİL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kavil kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Kavil kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre kavil kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Söz
- Sözleşme, anlaşma

KAVİL CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Babamın kavline göre bu adam bütün Manisa halkını iki büyük afetten kurtarmış.
- Kavlimiz böyle mi idi?
- Ey güzel seninle bir kavledelim / Bu kavlin üstüne dönmemesine

KAVİL KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- kavil kesmek

KAVİL KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- kavletmek, kavlükarar

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