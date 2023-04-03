Kay Notenboom kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kay Notenboom Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kay Notenboom adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kay Notenboom Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kay Notenboom 28 Nisan 2005 tarihinde doğmuştur. Hollanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kay Notenboom Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Utrecht U18 futbol takımında oynamaktadır. FC Utrecht U18 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kay Notenboom'nin FC Utrecht U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kay Notenboom Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kay Notenboom futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında FC Utrecht U17
1 Temmuz 2022 yılında Utrecht U18
Kay Notenboom Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kay Notenboom şuan FC Utrecht U18 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.