Kaya Akarsu kimdir, nereli? Kaç yaşında ve neden öldü?
Son gelen haberlere göre Kaya Akarsu'nun hayatını kaybettiği öğrenildi. Bunun ardından internette Kaya Akarsu kimdir, nereli? Kaç yaşında ve neden öldü? Soruları araştırılmaya başlandı. Biz de bu soruların cevabına haberimizde yer verdik...
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada usta sanatçı Kaya Akarsu'nun vefat ettiği haberini duyurmasının ardından Kaya Akarsu kimdir, nereli? Kaç yaşında ve neden öldü? Soruları aratılıyor. İşte o soruların cevabı...
KAYA AKARSU KİMDİR, NERELİ?
1 Temmuz 1942 tarihinde dünyaya gelen oyuncu ve seslendirme sanatçısı Kaya Akarsu Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu. 1970 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'na giren Akarsu, çeşitli sinema ve dizi filmlerde de oyunculuk yaptı. 1995 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu'na atandı. Bazı televizyon programlarında sunuculuk da yapan Kaya Akarsu, aynı zamanda deneyimli bir seslendirme sanatçısıdır.
Rol aldığı bazı oyunlar
At
Uyarca
Kral Lear
Babamannem Yüz Yaşında
Kafesten Bir Kuş Uçtu
İçerdekiler
Ayışığında Şamata
Soruşturma
Guguk Kuşu
Filmografisi
Harry Potter Ve Felsefe Taşı (Seslendirme,Albus DUMBLEDORE)
Harry Potter Ve Sırlar Odası (Seslendirme, Albus DUMBLEDORE)
Harry Potter Ve Azkaban Tutsağı (Seslendirme, Albus DUMBLEDORE)
Harry Potter Ve Ateş Kadehi (Seslendirme, Albus DUMBLEDORE)
Harry Potter Ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı (Seslendirme, Albus DUMBLEDORE)
Harry Potter Ve Melez Prens (Seslendirme, Albus DUMBLEDORE)
Harry Potter Ve Ölüm Yadigârları Bölüm 1 (Seslendirme, Albus DUMBLEDORE)
Harry Potter Ve Ölüm Yadigârları Bölüm 2 (Seslendirme, Albus DUMBLEDORE)
Akasya Durağı - 2012
Oyuncak Hikayesi 3 - 2010
Kollama - 2009-2010
Kurtlar Vadisi Pusu - 2008-2009/ Bölüm 42-61/3.serisi Olan Dizi Kurtlar Vadisi Pusuda 142-161/ 20 Bölüm Oynamıştır
Benim Annem Bir Melek - 2008
Miras - 2008
Eksik Etek - 2007
Sessiz Fırtına - 2007
Cemile - 2006
Yeniden Çalıkuşu - 2005
Abdülhamit Düşerken - 2002
Cinlerle Periler - 2001
Sevimli Canavarlar - 2001 (Seslendirme)
Çarli - 1999
Cumhuriyet1998
Köroğlu - 1991
Çalıkuşu (dizi, 1986) - 1986
KAÇ YAŞINDA VE NEDEN ÖLDÜ?
Usta sanatçı Kaya Akarsu 78 yaşında yaşamını yitirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tiyatro ve sinema sanatçısı Kaya Akarsu'nun vefatını üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verilirken, usta sanatçının neden öldüğü bilinmemektedir.