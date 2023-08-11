Kaya parçasının altında kalmaktan son anda kurtuldular

İngiltere'nin Dorset bölgesinde deniz kıyısında bulunan 3 kişi, tepeden düşen kaya parçalarının altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.

YAYINLAMA
Google News
Kaya parçasının altında kalmaktan son anda kurtuldular

İngiltere'nin Dorset bölgesinde deniz kıyısında bulunan 3 kişi, tepeden düşen kaya parçalarının altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. O anlar amatör kameraya saniye saniye yansıdı.

İngiltere'nin güneybatısındaki Dorset'in tatil noktası West Bay'de facianın eşiğinden dönüldü. Deniz kıyısındaki tepelikten aniden kaya parçaları koparak sahile düştü. Bu sırada kumsalda yürüyen 3 kişi, ezilmekten saniyelerle kurtuldu. O anlar kumsaldaki başka bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dorset Belediyesi, kaya düşmeleri ve heyelanların her an meydana gelebileceğine dair uyarı yayınladı.

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Uyanık bankacının dikkati 73 yaşındaki amcayı dolandırılmaktan son anda kurtardı!
Uyanık bankacının dikkati 73 yaşındaki amcayı dolandırılmaktan son anda kurtardı!
Isparta’da dünür katliamı! 4 kişiyi öldürdü, teslim oldu
Isparta’da dünür katliamı! 4 kişiyi öldürdü, teslim oldu
Erzincan’da tarihi eser operasyonu! 239 adet sikke ile çeşitli tarihi eserler ele geçirildi
Erzincan’da tarihi eser operasyonu! 239 adet sikke ile çeşitli tarihi eserler ele geçirildi
Kalıp ustası son iş gününde inşaatın 12. katından düşerek hayatını kaybetti!
Kalıp ustası son iş gününde inşaatın 12. katından düşerek hayatını kaybetti!
Son Haberler
Kaya parçasının altında kalmaktan son anda kurtuldular
Kaya parçasının altında kalmaktan son anda kurtuldular
Barbie filmi dünyada gişe rekorları kırıyordu! Bir bir yasaklanıyor o ülkede de vizyona girmeyecek!
Barbie filmi dünyada gişe rekorları kırıyordu! Bir bir yasaklanıyor o ülkede de vizyona girmeyecek!
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Saldırı hazırlığındaki 12 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Saldırı hazırlığındaki 12 terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul'da kuraklık alarmı! Barajların doluluk oranları kritik seviyeye düştü!
İstanbul'da kuraklık alarmı! Barajların doluluk oranları kritik seviyeye düştü!
Kenevir bahçesine jandarma operasyonu! Baskında 3 kişi gözaltına alındı
Kenevir bahçesine jandarma operasyonu! Baskında 3 kişi gözaltına alındı
İntihardan vazgeçmek için kedisini istedi, vahşet yaşattı!
İntihardan vazgeçmek için kedisini istedi, vahşet yaşattı!
Çok Okunanlar
İstanbul'da kuraklık alarmı! Barajların doluluk oranları kritik seviyeye düştü!
İstanbul'da kuraklık alarmı! Barajların doluluk oranları kritik seviyeye düştü!
Resmi Gazete'de yayınlandı! Tamer Karadağlı'ya dikkat çeken görev, genel müdür oldu
Resmi Gazete'de yayınlandı! Tamer Karadağlı'ya dikkat çeken görev, genel müdür oldu
Ev hayali kuranlara güzel haber! Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz duyurdu!
Ev hayali kuranlara güzel haber! Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz duyurdu!
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Saldırı hazırlığındaki 12 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Saldırı hazırlığındaki 12 terörist etkisiz hale getirildi
Refüjü aştı karşıdan gelen araçla kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Refüjü aştı karşıdan gelen araçla kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Hatay’dan sevindiren haber! Göçükte kalan son işçi de kurtarıldı
Hatay’dan sevindiren haber! Göçükte kalan son işçi de kurtarıldı
Yorumlananlar
Ünlü isimden denizde namaz kılan kişiye tepki: Denizde, arabada ne alaka
Ünlü isimden denizde namaz kılan kişiye tepki: Denizde, arabada ne alaka
Futbolseverler neye uğradığını şaşırdı! Aziz Yıldırım, Trabzon'a vali atandı
Futbolseverler neye uğradığını şaşırdı! Aziz Yıldırım, Trabzon'a vali atandı
Dikkat! Bu gece Motorine bir zam daha geliyor! Araç sahipleri depolarınızı doldurun!
Dikkat! Bu gece Motorine bir zam daha geliyor! Araç sahipleri depolarınızı doldurun!
Bedelli askerlikte kurallar değişti! O kişilere bedelli askerlik hakkı verilmeyecek!
Bedelli askerlikte kurallar değişti! O kişilere bedelli askerlik hakkı verilmeyecek!