Kayahan, ölümsüz eserleriyle anılacak

Türk pop şarkıcısı, besteci ve söz yazarı olan Kayahan, vefatının altıncı yılında ‘İyi Ki Doğdun Kayahan’ konseriyle anılacak. İpek Acar, büyük aşk yaşadığı eski eşi için Polis Radyosu’ndaki programını Büyük Usta’ya ayıracak. Ayrıca kızı Aslı Gönül, Beste Açar ve Nilüfer’le telefon bağlantısı yapacak. TRT Müzik’teki ‘İpek Yolu’ programında da 2 Nisan’da Kayahan şarkılarının seslendirildiği kolaj program ekrana gelecek. Bu programa Defne Samyeli, Keremcem ve Tuğba Özerk gibi isimler katılacak.

2 NİSAN'DA ÖLÜMSÜZ ESERLERİYLE ANILACAK

Unutulmaz sanatçı 3 Nisan 2015 tarihinde hayata gözlerini yummuştu. 29 Mart 1949, İzmir doğumlu olan sanatçı ölümü ile tüm sevenlerini yasa boğmuştu. Büyük usta 66 yıllık ömrüne birçok ölümsüz eser sığdırmıştı. Sanatçı ölümsüz eserleriyle, 2 Nisan Cuma günü anılacak.