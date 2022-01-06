Harvard Üniversitesi’nde liderlik eğitimi almış ve yirmi yılı geçkin süredir eğitimci ve eğitim yöneticisi olan Kayhan Karlı'nın kim olduğu araştırılıyor. Bu bağlamda, Kayhan Karlı kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Kayhan Karlı'nın biyografisi haberimizde...

KAYHAN KARLI KİMDİR?

Karlı lisans öğrenimini matematik öğretmenliği alanında görürken, yüksek lisansını eğitim yönetimi alanında tamamlamıştır. Kariyerine Türkiye’de özel okullarda ve yurtdışında öğretmenlikle başlamıştır. Sonrasında ise eğitim yöneticiliğine geçmiştir.

İngiltere Bognor Regis Community College, AKA Koleji ve TED Bursa Koleji’nde Genel Müdür olarak hizmet vermiştir. Harvard Üniversitesi’nde “Art and Practice of Leadership Development” programını bitirmiştir.

Karlı; 'Öğrenme Yoldaşlığı' terimini kavramsallaştırmış, kişisel ve mesleki gelişim alanında kullanılmaya başlanmasını sağlamıştır. Kavram bugün birçok eğitimci tarafından kullanılmaktadır.

21. Yüzyılın Okulu ve Öğrenme” başlıklı konferanslarına 2011 yılında başlamıştır. Ülke genelinde bugüne kadar otuz binden fazla eğitimciye Dijital teknolojler, Küreselleşme ve Beyin araştırmalarının eğitimi ve okulu nasıl değiştirdiğini anlatmıştır.

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Eylül 2013`den itibaren yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak ders vermektedir.

Yenilikçi Öğrenme Merkezi‘ni kurarak, eğitim kurumları ve eğitimcilerle her alanda gelişim projeleri yapmaya devam etmektedir. Uluslararası eğitim kuruluşlarında öğretmen eğitimi ve okul gelişimi konusunda eğitimci olarak yer almış ve Harvard, University of Sussex üniversitelerinde öğretmen gelişimi alanında eğitimler almıştır. Birçok kurumun da danışmanlığını üstlenmektedir.