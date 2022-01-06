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Kayhan Karlı kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Kayhan Karlı'nın biyografisi

Lİderlik eğitmeni ve eğitim yöneticisi Kayhan Karlı'nın kim olduğu ve kariyeri merak ediliyor. Haberimizde bu içeriğe yer verdik. Peki, Kayhan Karlı kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte Kayhan Karlı'nın biyografisi...

Kayhan Karlı kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Kayhan Karlı'nın biyografisi

Kayhan Karlı kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Kayhan Karlı'nın biyografisiHarvard Üniversitesi’nde liderlik eğitimi almış ve yirmi yılı geçkin süredir eğitimci ve eğitim yöneticisi olan Kayhan Karlı'nın kim olduğu araştırılıyor. Bu bağlamda, Kayhan Karlı kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Kayhan Karlı'nın biyografisi haberimizde...

KAYHAN KARLI KİMDİR?

Karlı lisans öğrenimini matematik öğretmenliği alanında görürken, yüksek lisansını eğitim yönetimi alanında tamamlamıştır. Kariyerine Türkiye’de özel okullarda ve yurtdışında öğretmenlikle başlamıştır. Sonrasında ise eğitim yöneticiliğine geçmiştir.

 

 İngiltere Bognor Regis Community College, AKA Koleji ve TED Bursa Koleji’nde Genel Müdür olarak hizmet vermiştir.  Harvard Üniversitesi’nde “Art and Practice of Leadership Development”  programını bitirmiştir.

Karlı; 'Öğrenme Yoldaşlığı' terimini kavramsallaştırmış, kişisel ve mesleki gelişim alanında kullanılmaya başlanmasını sağlamıştır. Kavram bugün birçok eğitimci tarafından kullanılmaktadır.

21. Yüzyılın Okulu ve Öğrenme” başlıklı konferanslarına 2011 yılında başlamıştır. Ülke genelinde bugüne kadar otuz binden fazla eğitimciye Dijital teknolojler, Küreselleşme ve Beyin araştırmalarının eğitimi ve okulu nasıl değiştirdiğini anlatmıştır.

Kayhan Karlı kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Kayhan Karlı'nın biyografisi

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Eylül 2013`den itibaren yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak ders vermektedir. 

Yenilikçi Öğrenme Merkezi‘ni kurarak, eğitim kurumları ve eğitimcilerle her alanda gelişim projeleri yapmaya devam etmektedir. Uluslararası eğitim kuruluşlarında öğretmen eğitimi ve okul gelişimi konusunda eğitimci olarak yer almış ve Harvard, University of Sussex üniversitelerinde öğretmen gelişimi alanında eğitimler almıştır. Birçok kurumun da danışmanlığını üstlenmektedir.

Oğuz Büber
Trend Haberler Editörü
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