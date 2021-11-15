Kayınbirader ne demek, TDK'ya göre Kayınbirader kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kayınbirader ne demek? Kayınbirader TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kayınbirader kelimesi. Peki kayınbirader ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kayınbirader nedir, kayınbirader kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KAYINBİRADER NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kayınbirader kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre kayınbirader kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kayın (II)



KAYINBİRADER CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Ne lüzumu vardı şimdi kayınbiraderinden söz açmaya.

