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  3. Kayınpederinin eşcinsel olduğunu ve kendisini taciz ettiğini iddia etmişti! Mahkeme kararını verdi

Kayınpederinin eşcinsel olduğunu ve kendisini taciz ettiğini iddia etmişti! Mahkeme kararını verdi

İstanbul'da 8 yıl önce görücü usulüyle evlenen bir çift kız çocukları olduktan sonra geçimsizlik yaşamaya başladı. Boşanma aşamasının ardından kayınpederinin eşcinsel olduğunu ve kendisini taciz ettiğini iddia eden adam, konuyu yargıya taşımıştı. O dava karara bağlandı.

Kayınpederinin eşcinsel olduğunu ve kendisini taciz ettiğini iddia etmişti! Mahkeme kararını verdi

İstanbul'da Emrah K. ve Merve K. 8 yıl önce evlendi ve bir kız çocukları dünyaya geldi. Sonrasında eşinin kendisine şiddet uyguladığını iddia eden Merve K. 4 yıl önce babasının yanına taşındı. Bunun üzerine Emre K. kayınpederini eşcinsellikle suçlayarak mahkemeye suç duyurusunda bulundu. Eşine ise boşanma davası açtı. Bakırköy ağır ceza mahkemesi ise iddiaları inandırıcı bulmadı ve kayınpeder Y.I'nın beraayine karar verdi.

BENİMLE GÖSTERMELİK EVLENDİ

Merve K. da Emre K.'ya karşı boşanma davası açarak "Eşim beni hemcinsleriyle aldatıyor. Mesajlaşmalarını yakaladım. Ailesi de bu durumu biliyordu. Benimle göstermelik evlendi" dedi.

İDDİALAR İSPATLANMADI

Merve K. eşinden 175 bin lira tazminat ile kendisi ve çocuğu için 1500 lira nafaka talep etti. İstanbul Aile Mahkemesi boşanma davasında geçtiğimiz hafta kararını verdi. İddialarını ispatlayamadığını belirttiği Emrah K.'yı ağır kusurlu bulan mahkeme 20 bin lira maddi, 20 bin lira da manevi tazminat ödemesine hükmetti. Çocuğun velayetini de anneye veren mahkeme, Emrah K.'nın çocuğu için aylık 500 lira, boşandığı eşi için de 500 lira nafaka ödemesine karar verdi.

KARAR AÇIKLANDI

Mahkeme gerekçeli kararında şu ifadelere yer verdi.

"Davacı Emrah K.'nın kayınpederinin kendisine ilgi duyduğunu ve taciz ettiğine ilişkin iddiaları ispatlanamamıştır. Ancak, eşi Merve K. ile cinsel yükümlülüklerini yerine getirmekten de kaçındığı anlaşılmıştır"

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