Kayıp çiftçi ölü bulundu

Alınan bilgiye göre, Bayramiç'e bağlı Alakeçi köyünde ikamet eden Ergün Cüraoğlu (47), önceki gün aksam saatlerinde evden çıktı ve ailesi bir daha haber alamadı.Bunun üzerine jandarmaya kayıp başvurusunda bulunan ailenin ihbarı üzerine ekipler,bölgede Cüraoğlu için arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Köy çevresinde ve Kazdağları'nda arama yapan ekipler, dün gece saat 02.00 sularında Cüraoğlu'nun cansız bedenini, köyüne 3 kilometre mesafedeki dere yatağında buldu. Cüraoğlu'nun cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Jandarmanın konuyla ilgili soruşturması sürüyor.

Cüraoğlu'nun çiftçilikle uğraştığı, evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.