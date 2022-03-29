Kayıp kadının yıllar sonra kemikleri su kuyusunda bulundu!

Niğde'nin Altunhisar ilçesinde 2006 yılında yaşanan olayda Serap Başer ile ilgili kayıp ihbarı yapılmıştı. Durumu şüpheli bulan JASAT timi Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde soruşturmayı ilerletti.

Ekipler tarafından yapılan araştırmalarda ihbarın yapıldığı gün Serap Başer ile kocası Ali Başer'in kavga ettiği ve Ali Başer'in olay gecesi Leşkırı Mevkisindeki tarlasına gübre taşıdığı öğrenildi. Serap Başer'in öldürülmüş olabileceğini düşünen jandarma ekipleri araştırmasını tarlaya ve çevresine yöneltti. Kadının cesedini tarlanın 300 metre ilerisindeki 130 metre derinliğindeki kullanılmayan su kuyuna atılmış olabileceğini düşünen ekipler, İl Özel İdaresinden temin edilen sondaj makineleriyle 20 günlük çalışmanın ardından yaklaşık 70 metre derinliğinde 170 kemik parçası ve saç buldu. Çıkarılan kemikler, DNA testi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Ekipler, kayıp ihbarının yapıldığı gün Serap Başer'in kocası Ali Başer tarafından öldürülüp, ahırda küçük parçalara ayrılarak su kuyusuna atıldığı bilgisine ulaştı.

CİNAYET ZANLISI KOCA ALİ BAŞER İKİ YIL SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Ali Başer'in ise karısı Serap Başer'i öldürdükten iki yıl sonra 2008 yılında bir trafik kazasında hayatını kaybettiği bilgisine ulaşıldı.