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  3. Kayıp olarak aranan şahıs boş arazide ölü bulundu

Kayıp olarak aranan şahıs boş arazide ölü bulundu

Tekirdağ'da eşi tarafından kayıp başvurusu yapılan 42 yaşındaki Sedat Seval ölü bulundu.

Kayıp olarak aranan şahıs boş arazide ölü bulundu

Tekirdağ Çorlu ilçesinde kayıp ilanıyla aranan Sedat Seval boş bir arazide ölü olarak bulundu.

Sedat Seval adlı kişinin kayıp olduğu ihbarı üzerine özel ekip kuran jandarma şahsı arama çalışmalarına başladı. Muhittin Mahallesinde ikamet eden ve fabrikada çalışan Sedat Seval'in eşi H.S. akıllı telefon uygulamasından eşinin telefonundan sinyal alınca hemen jandarmaya haber verdi .Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sinyalin Yenice Mahallesi Değirmendere mevkiinden geldiğini belirleyerek bölgede arama yaptı.

Kayıp olarak aranan şahıs boş arazide ölü bulundu

KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Bölgede arama yapan jandarma önce Sedat Seval'in aracını ardından da aracın 100 metre ilerisinde Sedat Seval'in kanlar içindeki cansız bedenini buldu.

Kayıp olarak aranan şahıs boş arazide ölü bulundu

Jandarma ekipleri ile nöbetçi Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Seval'in cansız bedeni incelenmek üzere Çorlu Devlet Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor

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