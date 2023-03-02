Kaylen Hinds kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kaylen Hinds Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kaylen Hinds adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kaylen Hinds Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kaylen Hinds 28 Ocak 1998 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. İngiltere,Jamaika uyrukludur.Gerçek adı da Kaylen Miles Hinds şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kaylen Hinds Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TSM yapmaktadır. Kaylen Hinds, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hemel Hempstead Town futbol takımında oynamaktadır. Hemel Hempstead Town takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kaylen Hinds'nin Hemel Hempstead Town ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kaylen Hinds Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/kaykaymiles_?lang=de

http://www.instagram.com/kaylenhinds/

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Kaylen Hinds Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kaylen Hinds isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Kaylen Hinds Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kaylen Hinds futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Arsenal U18

1 Temmuz 2016 yılında Arsenal U23

31 Ocak 2017 yılında Stevenage

31 Mayıs 2017 yılında Arsenal U23

8 Temmuz 2017 yılında Wolfsburg

31 Ocak 2018 yılında Greuther Fürth

30 Haziran 2018 yılında Wolfsburg

6 Eylül 2018 yılında Kulüpsüz

22 Ağustos 2019 yılında Watford

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

2 Nisan 2021 yılında Aldershot

20 Ağustos 2021 yılında Welling Utd.

25 Ocak 2022 yılında Hayes & Yeading

13 Ağustos 2022 yılında Haringey

10 Ocak 2023 yılında Hemel

Kaylen Hinds Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kaylen Hinds şuan Hemel Hempstead Town takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kaylen Hinds Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Leyton Orient (-2012), Arsenal FC (2012-2016)

İngiltere U20 takımında 10 numaralı formasıyla 31 Ağustos 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İngiltere U18 takımında 10 numaralı formasıyla 3 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İngiltere U17 takımında 9 numaralı formasıyla 27 Ağustos 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 5 gol atmıştır.

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