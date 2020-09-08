Ayancık ve Erfelek ilçeleri Kaymakam'ı İsmail Pendik koronavirüse yakalandı

Sinop'un Ayancık ve Erfelek ilçeleri Kaymakamı İsmail Pendik'in koronavirüs testi sonucu pozitif çıktı. Kaymakam Pendik, hastanede tedaviye alınırken, sağlık ekiplerince filyasyon çalışması başlatıldı.

Kentte, Ayancık ve aynı zamanda vekaleten Erfelek ilçesi Kaymakamlığı görevinde bulunan İsmail Pendik, halsizlik ve ateş şikayetiyle hastaneye başvurdu. Koronavirüs (Covid-19) belirtileri gösteren Kaymakam Pendik'e yapılan test sonucu pozitif çıktı. Bunun üzerine Kaymakam İsmail Pendik, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı filyasyon ekiplerince de, ilçe kaymakamlıklarında çalışma başlatıldı.

İsmail Pendik Kimdir?

İsmail Pendik, 1986 yılında Sivas İli Ulaş İlçesi Kurtoğlu köyü doğumlu olup, ilk ve orta öğrenimini Kurtoğlu köyünde tamamladı.Lise eğitimini Sivas Merkez İmam Hatip Lisesinde tamamladıktan sonra, ”Katsayı Engeline” rağmen 2004 yılında Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünü kazandı. Kamu Yönetimi Bölümünü dereceyle tamamladı ve aynı zamanda İşletme Bölümünden çift anadal programı kapsamında mezun oldu daha sonra 2019 yılında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Siyaset ve Sosyal Bilimler dalında tezli yüksek lisansını tamamlayarak mezun oldu.

İsmail Pendik, 2010 yılında Devlet Personel Başkanlığında 5 ay Uzman Yardımcılığı görevini yürüttü. Aynı yıl Kaymakam Adayı olarak Kahramanmaraş Valiliğinde göreve başladı. Andırın, Pazarcık, Göksun, Kırklareli Pehlivanköy, Edirne Lalapaşa ilçelerinde Kaymakam Vekili olarak görev yaptı. Kaymakamlık kursunu üstün başarılı derecesiyle bitirdikten sonra Gülnar Kaymakamlığı ve Nurhak Kaymakamlığı görevini yürüttü.

İsmail Pendik, 01.09.2018 tarihinde yayımlanan 2018/157 karar sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla Şırnak-Beytüşşebap Kaymakamlığına atanarak 26.09.2018 tarihinde göreve başladı.

İsmail Pendik, evli ve iki çocuk babasıdır. İyi derecede İngilizce ve Almanca bilmektedir.