Kaymakamlık açıkladı! Bir apartman karantinaya alındı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde bulunan bir apartmanda pozitif vaka tespit edildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında pozitif vaka tespit edilen apartman karantinaya alındı.

KAYMAKAMLIKTAN KARANTİNA AÇIKLAMASI

Ahlat Kaymakamlığından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklama şöyle:

“Ahlat ilçesi Selçuklu Mahallesi Hastane Caddesi Namlı Apartmanı No: 2 adresindeki binada pozitif vakaların görülmesi ve temaslı kişilerin bulunması sebebiyle Ahlat Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince 25 Haziran 2020 tarihi saat 15.00 itibariyle geçici süreyle karantinaya alınmasına, binada ikamet eden vatandaşların dairelerinden giriş ve çıkışlarının yasaklanmasına karar verilmiştir”