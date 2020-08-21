Kaymakamlık açıkladı! O ilimizdeki iki mahallede karantina uzatıldı

Safranbolu Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada Karabük'ün Safranbolu ilçesi Akkışla Köyüne bağlı iki mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısyla alınan tedbirler kapsamında uygulanan karantina süresinin uzatıldığı ifade edildi.

Kaymakamlığın açıklamasında, İlçe Hıfzıssıhha Kurulun tarafından Akkışla köyü Gökçeler Mahallesi'nde daha önce alınan karantina süresinin uzatıldığı belirtildi.

Safranbolu Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Birden fazla pozitif vakanın olması ve temaslı vakaların fazlalığı nedeniyle virüsün yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla Gökçeler Mahallesi ile Sayvanlar Mahallesi'nin Uluyayla mevkisinde 22 Ağustos'a kadar giriş çıkışlar izne bağlı olmak kaydıyla uygulanan karantina süresinin aynı şartlar ile 03 Eylül 2020 saat 00.00'a kadar uzatılmasına karar verilmiştir."

KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre son 24 saatte 22 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 6 bin 80’e yükseldi. Bugün toplam 92 bin 227 test yapılırken, bin 203 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 255 bin 723 oldu. Bugün iyileşen 772 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 235 bin 569’a yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranı yüzde 7,3, toplam ağır hasta sayısının ise 749 olduğu açıklandı.