İçişleri Bakanlığı 110 kaymakam adayı alımı yapacağını duyurdu. Açıklamanın ardından Kaymakamlık sınavı ne zaman 2021? Kaymakamlık sınavı başvuru şartları neler? sorularının yanıtları merak konusu oldu. İşte yanıtlar...

KAYMAKAMLIK SINAVI NE ZAMAN 2021?

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak olan 110 kaymakam adayı alımı için başvuru şartları belli oldu. Sınava girecek olan adaylar detayları araştırıyor. Yapılan açıklamada sınavların 10 Temmuz 2021 tarihinde saat 10.15’te Ankara’da yapılacağı belirtildi. Ayrıca adayların, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacakları belirtilerek uyarılarda bulunuldu. Sınavda sorulacak soru sayısı ve cevaplama süresi; 100 soru için 150 dakika (2,5 saat) olacak.

Adaylar başvurularını, 26 Mayıs-02 Haziran 2021 tarihleri arasında yapabilecekleri ifade edildi. Bireysel olarak internet aracılığıyla gerçekleşecek olan başvurular ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapılabilecek. Sınava girecekler T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle, mobil uygulamalarından ya da diledikleri bir başvuru merkezinden başvuru yapacaklar. Geç başvuru günü ise 10 Haziran 2021’dir.

KAYMAKAMLIK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Adaylardan istenen başvuru şartları şu şekilde: "Yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye ve finans, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde seksenine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olmak veya;

Üniversitelerin sosyal bilimler, mühendislik fakülteleri ile tarih bölümlerinde en az dört yıllık lisans eğitimi yapmış ve uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış olmak.

Yukarıda belirtilen bölümlerden mezun olmayan kaymakam aday adayları; mezun oldukları bölümlerin müfredatının bahse konu bölümlerin müfredatının yüzde seksenine sahip olduğuna ilişkin Yükseköğretim Kurulundan alacakları eşdeğerlik belgesini, lisansüstü eğitim yapan kaymakam aday adayları ise noter onaylı diploma suretlerini ya da mezun olduklarını gösterir resmi belgeleri mülakat sınavı için evrak teslimi esnasında diğer evraklarla birlikte İçişleri Bakanlığına ibraz etmek zorundadırlar."