Kaymakamlık sınavı ne zaman, hangi tarihte olacak? Kaymakamlık sınavı nerede, saat kaçta olacak 2022? Kaymakamlık sınavı giriş belgesi sorgulama

İçişleri Bakanlığının kaymakam kadrosunu 100'den 200'e çıkardığını duyurması üzerine kaymakam olmak isteyen adaylar, İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na girmek üzere sınav başvuruları yapmıştı. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından adaylar, sınavın ne zaman gerçekleştirileceğini merak ederek araştırıyor. Peki Kaymakamlık sınavı ne zaman, hangi tarihte olacak? Kaymakamlık sınavı nerede, saat kaçta olacak 2022? İşte detaylar ve Kaymakamlık sınavı giriş belgesi sorgulama...
KAYMAKAMLIK SINAVI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE OLACAK?
İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na girmek isteyen adaylar, 1-8 Eylül 2022 tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden başvurularını tamamlamıştı. Peki kaymakamlık sınavı ne zaman, hangi tarihte olacak?
İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı 16 Ekim'de düzenlenecek. Adaylar saat 10:00'a kadar sınav salonuna giriş yaptıktan sonra sınav 10:15'te gerçekleştirilecek.
KAYMAKAMLIK SINAVI NEREDE, SAAT KAÇTA OLACAK 2022?
16 Ekim'de Ankara'da gerçekleştirilecek olan sınav, 10:15'te başlatılacak. Adayların en geç saat 10:00'de sınav salonlarında yer alması gerekecek. 10:00'dan sonra salonlara alım yapılmayacak.
KAYMAKAMLIK SINAVI GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA
Sınava girecek olan adaylar, ÖSYM'nin aday işletim sisteminden kimlik bilgilerini girerek sınav giriş belgelerine ulaşabilecekler.