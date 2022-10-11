Kaymakamlık sınavı ne zaman, hangi tarihte olacak? Kaymakamlık sınavı nerede, saat kaçta olacak 2022? Kaymakamlık sınavı giriş belgesi sorgulama 2022 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavına girmek isteyen ve başvurularını tamamlayan adaylar, sınavın ne zaman olacağına dair araştırmalar yapıyor. Peki Kaymakamlık sınavı ne zaman, hangi tarihte olacak? Kaymakamlık sınavı nerede, saat kaçta olacak 2022? İşte detaylar ve Kaymakamlık sınavı giriş belgesi sorgulama...

İrem Yıldız Haberler, Son Dakika Haber