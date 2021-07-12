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Kaymakamlık soru ve cevapları yayımlandı mı 2021? 2021 Kaymakamlık sonuçları ne zaman açıklanacak?

10 Temmuz 2021 tarihinde uygulanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2021-Kaymakamlık) soru ve cevaplarının ne zaman yayımlanacağı bir hayli merak ediliyordu. ÖSYM'den son dakika gelen açıklamayla Kaymakamlık soru ve cevapları yayımlandı mı 2021? 2021 Kaymakamlık sonuçları ne zaman açıklanacak? soruları da yanıt buldu. İşte o açıklamanın detayları...

Kaymakamlık soru ve cevapları yayımlandı mı 2021? 2021 Kaymakamlık sonuçları ne zaman açıklanacak?

2021-İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı geçtiğimiz hafta sonu uygulandı. 10 Temmuz Cumartesi günü Ankara'da yapılan sınav 150 dakika (2,5 saat) sürmüştü. Sınav sonrası adaylar Kaymakamlık soru ve cevapları yayımlandı mı 2021? sorularına yanıt aramaya başladı. Çok geçmeden ÖSYM'den konuyla ilgili açıklama geldi. İşte ayrıntılar.

KAYMAKAMLIK SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI 2021?

ÖSYM,2021-Kaymakamlık sınavının Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10’unu yayımladı.  Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 12 Temmuz'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecekler.

2021-Kaymakamlık: Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (% 10)

Kaymakamlık soru ve cevapları yayımlandı mı 2021? 2021 Kaymakamlık sonuçları ne zaman açıklanacak?

2021 KAYMAKAMLIK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, Kaymakamlık sınav sonuçlarının 12 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacağını duyurdu.

Kaymakamlık soru ve cevapları yayımlandı mı 2021? 2021 Kaymakamlık sonuçları ne zaman açıklanacak?

KAYMAKAMLIK SINAVINDA BAŞARILI OLMAK İÇİN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİR?

Kaymakamlık sınavında 100 tam puan üzerinden 70 ve daha yüksek puan alınması gerekir. Söz konusu bu adaylardan ilan edilen kadronun 4 katı olan 440 aday mülakata katılmaya hak kazanacak. 440'ıncı adayla aynı puanı alan diğer adaylar da mülakata katılmaya hak kazanarak mülakata girebilecek. 

Kaymakamlık soru ve cevapları yayımlandı mı 2021? 2021 Kaymakamlık sonuçları ne zaman açıklanacak?

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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