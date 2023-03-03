Kaymakamlık Özel kalem odasında şüpheli ölüm!

Sapanca Kaymakamlık ve idari birimlerin olduğu Hükümet Konağı binasında Özel Kalem biriminde çalışan 49 yaşındaki Selahattin Uysal odasında ölü bulundu.

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Kaymakamlık Özel kalem odasında şüpheli ölüm!

Sapanca Kaymakamlığı Özel Kalem biriminde çalışan 49 yaşındaki Selahattin Uysal odasında ölü bulundu.

KOLTUĞUNDA HAREKETSİZ ŞEKİLDE BULUNDU

Olay, Sapanca Kaymakamlık ve idari birimlerin olduğu Hükümet Konağı binasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 49 yaşındaki Selahattin Uysal akşam saatlerinde eve gitmedi. Babasına ulaşamayan K. Uysal, durumdan şüphelenerek kaymakamlığa gitti. Burada bina güvenliği ile birlikte babasının odasına giren K. Uysal, acı manzarayla karşılaştı. Babasının, odasındaki koltuğunda hareketsiz şekilde olduğun gören Uysal, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Selahattin Uysal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

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ÖLÜM NEDENİ İNCELENMEK ÜZERE ADLİ TIP MORGUNA KALDIRILDI

Polis konuyla ilgili inceleme başlatırken, Sapanca İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Uysal'ın KAT'İ ölüm sebebi adli tıpta yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak. Öte yandan, Selahattin Uysal'ın geçici görevlendirme ile yaklaşık 6 aydır Sapanca Kaymakamlığı bünyesinde çalıştığı, Sapanca Gençlik ve Spor ilçe Müdürlüğü personeli olduğu öğrenildi. Evli ve 2 çocuk babası Selahattin Uysal, Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlanacak.

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