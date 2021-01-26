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  3. Kaymakamlıktan kaçak etüt merkezinde çocuğa taciz iddiasına ilişkin açıklama

Kaymakamlıktan kaçak etüt merkezinde çocuğa taciz iddiasına ilişkin açıklama

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, bulunan ve kaçak olarak faaliyet yürütülen bir etüt merkezinde kız çocuğuna tacizde bulunulduğu iddia edildi. İskenderun Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada iddia üzerine adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Kaymakamlıktan kaçak etüt merkezinde çocuğa taciz iddiasına ilişkin açıklama

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, bulunan ve kaçak olarak faaliyet yürütülen bir etüt merkezinde kız çocuğuna tacizde bulunulduğu iddia edildi. 

İskenderun Kaymakamlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, bazı sosyal medyada hesaplarında "İskenderun'da izinsiz kaçak eğitim yapılan bir etüt merkezinde bir kız çocuğuna taciz" iddialarının yer aldığı ifade edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İskenderun Kaymakamlığı bu iddialar üzerine, İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldığını belirtti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "Söz konusu hadise titizlik ve hassasiyetle takip edilmektedir." ifadesine yer verildi.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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