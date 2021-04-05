Kaynak Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Kaynak Operatörü görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Metalik malzemelerin ergitmeli yöntemlerinden herhangi birini tam mekanize veya otomatik kaynak donanımlarını kullanarak gerçekleştiren kişidir.

Kaynak Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Kaynak Operatörü Maaşları

Kaynak Operatörü maaşı ortalama aylık 3.660 - TL’dir. En düşük maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 5.450 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Kaynak Operatörü Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

Ortaöğretim seviyesindeki eğitim yeterlidir.

Kaynak Operatörü Ne İş Yapar?

Kaynak Operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kaynak işlemlerinde iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almak,

b) Gaz korumasız özlü tel elektrotla ark kaynağı yapmak,

c) Metal-ark asal gaz kaynağı (mıg kaynağı) yapmak,

d) Metal-ark aktif gaz kaynağı (mag kaynağı) yapmak,

e) Aktif koruyucu gazla özlü tel metal-ark kaynağı yapmak,

f) Tungsten asal gaz ark kaynağı (tıg kaynağı) yapmak,

g) Plâzma ark kaynağı yapmak,

h) Tel elektrotla toz altı ark kaynağı yapmak,

i) Bant elektrotla toz altı ark kaynağı yapmak,

j) Elektron ışın kaynağı yapmak,

k) Lazer ışın kaynağı yapmak,

l) Ultrasonik kaynak yapmak,

m) Sürtünme kaynağı yapmak,

n) Yüksek mekanik enerji ile kaynak (patlatmalı kaynak) yapmak,

o) Difüzyon kaynağı yapmak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Kaynak Operatörü Meslek Ana Grubu:

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlardır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlardır.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Metal Levha Ve Metal İnşaat Malzemesi Çalışanları, Kalıpçılar Ve Kaynakçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlardır.

Kaynak Operatörü Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Kaynak Operatörü mesleğinin meslek kodu 7212.33 olarak belirlenmiştir

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