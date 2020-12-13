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  3. Kaynak ustasının demir kürekli rock performansı sosyal medyayı salladı!

Kaynak ustasının demir kürekli rock performansı sosyal medyayı salladı!

Sivas’ta bir kaynak ustasının çalıştığı esnada demir kürekle ve kaynak makinesiyle ortaya koyduğu rock performansı sosyal medyada gündem oldu.

Kaynak ustasının demir kürekli rock performansı sosyal medyayı salladı!

Kent merkezindeki Ata Sanayi'de bulunan bir iş yerinde kaynak ustalığı yapan Murat Aygün'ün demir kürekle ve kaynak makinesiyle yaptığı rock konseri arkadaşları tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Aygün'ün bir rockçu edasında verdiği konser sosyal medyada vatandaşlar tarafından binlerce kez izlenerek paylaşıldı. Aygün'ün izleyenleri gülümseten görüntüleri ilgi odağı oldu.

Murat Aygün, moral bulmak için böyle bir video çektiklerini belirterek, “Sanayide esnafız, pandemiden dolayı işlerimiz durgun. Biraz da morallerimiz bozuk. Moral bulmak için dükkanda kullandığımız bir kürekle çekim yaptık. Kaynak makinesiyle, kürekle gitar çalar gibi. Bu görüntüleri de sosyal medyada paylaştık. Görüntüler sosyal medyada izlenme rekorları kırdı. Bizde hem eğlendik hem de mutlu olduk. Güzel bir anı ortaya çıkardığımıza inanıyorum” dedi.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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