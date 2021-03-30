Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik) Maaşı Ne Kadar? 2021 Kaynakçı Maaşları, İş İlanları

Kaynakçı görev tanımı nedir, ne iş yapar, Kaynakçı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kaynakçı, metalleri oksiasetilen, elektrik arkı ve gaz alevi ile çeşitli şekillerde kesen, parçaları yine aynı yöntemle ergiterek birleştiren kişidir.

Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik) Maaşı Ne Kadar? 2021 Kaynakçı Maaşları

Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik) maaşı ortalama aylık 3.060 - TL’dir. En düşük Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Kaynakçı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

İlköğretim mezunu olmanız yeterlidir.

Ne İş Yapar?

Kaynakçı (Oksijen ve Elektrik), İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yapılacak işe uygun olarak çalışma yerini düzenlemek,

b) Makine, donanım, alet ve malzemelerini seçmek, hazırlamak, ayarlamak,

c) Kesilecek veya kaynakla tutturulacak metal parçaları işaretlemek, kesim yapmak üzere kesme lambasını hazırlamak,

d) Oksiasetilen veya gaz alevi yardımı ile parçaları kesmek,

e) Her pozisyonda birleştirilecek parçaları kaynatmak,

f) Yapılacak kaynak türüne uygun yöntemi seçmek,

g) Oksijen ve asetilen tüplerinin vanalarını açmak,

h) Kaynatılacak metalin cinsine ve ergime derecesine göre oksijen ve asetilen gazının ayarlarını yapmak,

i) Parçaları oksijen kaynağı ile birbirine tutturmak için yerine oturtup sıkmak,

j) Şalumoya gelen gazı yakmak,

k) Kaynatılacak parçaları erimeye başlayıncaya kadar ısıtmak, ergitmek,

l) Kaynak telini kaynatılacak kısma değdirmek ve telden aldığı ergimiş metalle parçaları birbirine eklemek,

m) Parçaların elektrik arkı ile kaynatılacak kısımlarını tespit etmek,

n) Parçaların cinsine göre elektrotu seçip ve seçtiği elektrotu kaynak pensine geçirmek,

o) Elektrik ve kaynak motorunu çalıştırmak,

p) Elektrotu kaynak yapılacak kısma değdirerek bir elektrik arkı hasıl edecek kadar geri çekmek,

q) Elektrotu kaynatılacak kısımda yürüterek parçaların birbirine kaynamasını sağlamak,

r) Kaynak yapılan yerin pürüzlerini eğe ya da spiral kullanarak temizleyip düzeltmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar meslek ana grubundadır.

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar alt ana grupta yer alır.

Meslek Grubu :

Metal Levha Ve Metal İnşaat Malzemesi Çalışanları, Kalıpçılar Ve Kaynakçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar meslek grubundadır.

Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik) mesleğinin meslek kodu 7212.07 olarak belirlenmiştir

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