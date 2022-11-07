Kaynana gelin kavgası kanlı bitti! Birbirlerini bıçakladılar...

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde gelin ve kaynanası, çıkan kavgada birbirlerini bıçakla yaraladı. Hastanede tedavileri yapılan ikili daha sonra polis tarafından karakola götürüldü.

Melahat Ersoy
Editör
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Kaynana gelin kavgası kanlı bitti! Birbirlerini bıçakladılar...

Olay, dün Yeni Mahalle Atatürk Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre N.Y. ve F.Y. isimli gelin ile kaynana arasında tartışma çıktı.

İKİSİDE YARALANDI

Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. İki taraf da birbirlerine bıçakla saldırmaları sonucu yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Olayın ardından gelin kaçarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaralı kaynanayı ve olay yerinden kaçan gelini bulup hastaneye götürdü.

Hastanede tedavi edilen gelin ve kaynana ardından işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.

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