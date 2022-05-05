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Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin kimdir? Nereli, kaç yaşında? Birol Şahin Biyografisi

Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin kimdir? sorusu Başkanın yaptığı açıklamaların gündem olmasıyla merak edildi. Birol Şahin Nereli, kaç yaşında? İşte Birol Şahin Biyografisi...

Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin kimdir? Nereli, kaç yaşında? Birol Şahin Biyografisi

Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin kimdir? Nereli, kaç yaşında? Düzcespor'un şampiyonluk kutlamalarında sahneye çıkan Ece Seçkin 'Bayan bir şarkıcı getirilmesi Düzce'ye yakışmadı' diyen Kaynaşlı Belediye Başkanı'nı Birol Şahin'in Biyografisine ulaşabilirsiniz...

KAYNAŞLI BELEDİYE BAŞKANI BİROL ŞAHİN KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? BİROL ŞAHİN BİYOGRAFİSİ

Birol Şahin 1960 yılında Düzce’de doğdu. İlk ve ortaokulu Kaynaşlı’ da tamamladı. Düzce Ticaret Lisesi Muhasebe Bölümünü bitirdi. Askerlik görevini Adana 6.Kolordu Komutanlığı’nda yaptı. Kolordu’ya bağlı Özel Tim Komutanı koruması olarak görev aldı. Bu görevde Kolordu Komutanlığı tarafından üstün başarı belgesi ile ödüllendirildi.

Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin kimdir? Nereli, kaç yaşında? Birol Şahin Biyografisi

Milli Gençlik Vakıflarında aktif olarak görev yaptı. Amatör olarak futbol oynadı. Uzak Doğu sporlarından Karate ve Kung-fu ile uğraştı. Kaynaşlıspor’ da As Başkanlık görevinde bulundu. 1991-1998 yılları arasında Refah Partisi Kaynaşlı Belde Başkanlığı yaptı. 1998-2001 Yılları arasında Fazilet Partisi Bolu İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Refah Partisi ve Ak Parti Siyaset Akademilerinde Eğitim alarak, akademileri başarıyla tamamladı.

Arapça dil eğitimi aldı. 2001-2011 yılları arasında Ak Parti Kaynaşlı İlçe Başkanlığı yaptı. İlçe Başkanlığı döneminde, birçok hizmetin getirilmesinde etkin rol oynadı. Eğitim, sağlık, ulaşım, spor, turizm, tarım, hayvancılık, el sanatları ve daha birçok alanda hizmetlerin getirilmesine vesile oldu. Düzce merkez ve ilçelerin birçok sorununu gündeme taşıdı.

7 Haziran 2015 tarihinde Yapılan Milletvekilliği Genel Seçimlerinde Düzce Bağımsız Milletvekili Adayı oldu. 2019 Yerel seçimlerinde Bağımsız Kaynaşlı Belediye Başkan adayı olarak Belediye Başkanı seçilmiştir. Orta derecede Arapça ve İngilizce bilmekte olup,  evli ve 4 çocuk babasıdır.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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