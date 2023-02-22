Kayode Bankole kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kayode Bankole Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kayode Bankole adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kayode Bankole Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kayode Bankole 16 Ekim 2002 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kayode Bankole Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kayode Bankole, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Remo Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Remo Stars FC takımına - tarihinde katılmıştır. Kayode Bankole'nin Remo Stars FC ile sözleşmesi 12 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.
Kayode Bankole Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kayode Bankole Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kayode Bankole şuan Remo Stars FC takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.
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Kayode Bankole Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Nijerya takımında 16 numaralı formasıyla 10 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.
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