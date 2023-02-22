Kayode Bankole kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kayode Bankole Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Kayode Bankole kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kayode Bankole ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.