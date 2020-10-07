Çok sayıda dizi ve filmde rol alan Kayra Şenocak, son hali ile görenleri şaşırtıyor. 130 kilolu haliyle şaşırtan ve bu durumdan kurtulmak için ameliyatsız bir şekilde spor ve diyet yaparak bir yılda tam 40 kilo verdi. Bu kapsamda Kayra Şenocak kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Kaç kilo verdi? sorularının cevapları merak konusu oldu. İşte detaylar...

KAYRA ŞENOCAK KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

25 Haziran 1978 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Aslen Karadenizli Şenocak, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Kayra Şenocak, 1998 yılında yayınlanan Aynalı Tahir dizisinde Bilal karakteri ile televizyon dünyasına ilk adımını atmıştır.

1998 yılında öğretmen Verda Şenocak ile evlenen Kayra Şenocak üç yıl sonra yılında eşinden boşanmıştır. Mert adında bir oğlu vardır. 2006 yılında oyuncu Ebru Karanfilci ile nişanladıktan sonra 2007 yılı sonlarına doğru ayrılmışlardır.

Bir dönem Show TV ekranlarında Şans Kapıyı Çalınca adlı yarışmayı Seray Sever ile birlikte sunmuştur. Filinta dizisinde Hasan karakterini canlandıran Kayra Şenocak, bugüne kadar Filinta bir Osmanlı polisiyesi, Abbas’ın Melekleri, Arka Sokaklar, Sıkıysa yakala, İnsan Aldandı, Parmaklıklar Ardında, Sudan Sebepler, Pulsar, Doludizgin Yıllar, Mert ile Gert, Aman annem görmesin, Eksik Etek, Gönül Salıncağı, Sevda Çiçeği, Yağmurdan Sonra, Binbir Gece, Gözyaşı Çetesi, Beşinci Boyut, Büyük Buluşma, Omuz Omuza, Yarım Elma, Pilli Bebek, Ona bakma bana bak, Kuzenlerim, Hayal kurma oyunları, Aynalı Tahir, Ah Bir Zengin Olsam, Kaygısızlar ve Böyle mi olacaktı isimli filmlerde ve dizilerde rol almıştır.

KAÇ KİLO VERDİ?

Kayra Şenocak, bir yıl boyunca uyguladığı sıkı diyet ve spor sayesinde tam 40 kilo verdi. Oyuncunun bu değişimi hayranları tarafından takdirle karşılandı.

ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

Kayra Şenocak çok sayıda dizi ve filmde rol almıştır.

1994 – Kaygısızlar (Bölüm Oyuncusu)(TV Dizisi)

1997 – Böyle mi Olacaktı (TV Dizisi)

1998 – 2002 – Aynalı Tahr (Bilal)(TV Dizisi)

1999 – Ah Bir Zengin Olsam (Hakan)(TV Dizisi)

1999 – Hayal Kurma Oyunları (Mustafa) (Sinema Filmi)

1999 – Kurt Kapanı (Pirezneci Ömer)(TV Dizisi)

2000 – Ona Bakma Bana Bak (Osman)(TV Dizisi)

2002 – Kuzenlerim (Konuk Oyuncu)(TV Dizisi)

2002 – Yarım Elma (Koray)(TV Dizisi)

2003 – Pilli Bebek (Cemal)(TV Dizisi)

2004 – Büyük Buluşma(Emre)(TV Dizisi)

2004 – Omuz Omuza (Onur)(TV Dizisi)

2005 – Beşinci Boyut (TV Dizisi)



2006 – Gözyaşı Çetesi (Ali)(TV Dizisi)



2006 – Selena (Gökhan)(TV Dizisi)



2006 – Sevda Çiçeği (Ruşen)(TV Dizisi)



2006 – Yağmurdan Sonra (İbrahim)(TV Dizisi)

2007 – Binbir Gece 2. Sezon (Konuk oyuncu)(TV Dizisi)

2007 – Eksik Etek (TV Dizisi)

2007 – Gönül Salıncağı (Doktor)(TV Dizisi)

2008 – Aman Annem Görmesin (Sedat)(TV Dizisi)

2008 – 2009 – Doludizgin Yıllar (Ömer)(TV Dizisi)

2008 – Mert İle Gert (Sünnetçi)(TV Dizisi)

2008 – Pulsar (Orhan Bilgiç)(TV Dizisi)

2009 – Parmaklıklar Ardında 3. Sezon (Kaya)(TV Dizisi)

2011 – Sudan Sebepler (Okan)(TV Dizisi)

2011 – İnsan Aldandı (Yavuz)(TV Dizisi)

2012 – Sıkıysa Yakala (Sinema Filmi)

2013 – 2014 – Arka Sokaklar 8. 9. Sezon (Abdülmalik)(TV Dizisi)

2014 – Abbas’ın Melekleri (Sinema Filmi)

2014 – Filinta “Bir Osmanlı Polisiyesi (Hasan) (TV Dizisi)

2015 – Kariyer (Sinema Filmi)

2016 – Muhteşem Yüzyıl: Kösem (Topal Recep Paşa)(TV Dizisi)

2017 – Ateşböceği (Semih)(TV Dizisi)

2017 – Vatanım Sensin (Doktor Suat) (TV Dizisi)

2018 – Diriliş Ertuğrul (Aktemur)(TV Dizisi)

