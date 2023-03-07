Kayseri beşik gibi sallandı! 4.7'lik deprem herkesi korkuttu!

Kayseri'nin İncesu ve Hacılar ilçesinde art arda 4.7, 4.3 ve 4.4 büyüklüğünde artçı sarsıtıntılar meydana geldi. Yaşanan deprem sonrası vatandaşlar panik halinde evlerinden sokağa döküldü.

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Kayseri beşik gibi sallandı! 4.7'lik deprem herkesi korkuttu!

AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre Kayseri İncesu' da 14.47'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde hissetti. Depremi hisseden vatandaşlar ise panik halinde sokaklara döküldü. TRT Haber'in haberine göre bazı binalarda çatlamalar meydana geldiği ve küçük ölçekli artçıların yaşandığı bildirildi.

6 dakika arayla Kayseri 4.7 ve 4.3'lük depremlerle sallandı. Deprem sonrası vatandaşlar panik halinde evlerini boşaltmaya devam ediyor. Depremin derinliği ise yerin 6.9 km altında olduğu belirlendi.

Kayseri Vali Yardımcısı Şenol Esmer'in açıklamasına göre, "İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk görülmüyor." ifadelerinde bulundu.

KAYSERİ 6 DAKİKA ARAYLA 3 DEPREMLE SALLANDI

Kayseri Hacılar'da 4.4 büyüklüğünde bir artçı daha meydana geldi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç artıçı sarsıntıların yaşadığını belirterek ciddi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirtti.

Kayseri beşik gibi sallandı! 4.7'lik deprem herkesi korkuttu!

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