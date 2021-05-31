1954 yılında temeli atılarak 1955’te, dönemin başbakanı Adnan Menderes tarafından açılışı yapılan Kayseri Şeker Fabrikası, istihdama olan katkıları ile .ok sayıda birincilik başarıları elde etmiş, ekonomiye ve üretene güç veren bir firma olarak 67 yıldır varlığını sürdürmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvurunun ardından halka arz olacağı haberiyle tüm yatırımcıları heyecanlandıran firma hakkında, Kayseri Şeker halka arz ne zaman? Kayseri Şeker hangi tarihte halka arz edilecek? soruları merak konusu oldu. İşte detaylar...

KAYSERİ ŞEKER HALKA ARZ NE ZAMAN?

Gerek şeker sektöründe, gerekse bir kooperatif olma açısından halka arzda ilklere öncülük edecek olan Kayseri Şeker, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) onay bekliyor. Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, konuya ilişkin açıklamasında Kayseri Şeker’in, borsada örneği olmayan bir kuruluş olduğunu dile getirerek "Şeker sektöründen ilk defa bir halka arz gerçekleşecek. Ayrıca ilk kez bir kooperatif halka arz olacak" ifadelerini kullandı.

Kayseri Pancar Kooperatifi, Kayseri Şeker fabrikasının yüzde 58,6’lık hissesine sahip bir kuruluş olarak hizmet vermekte olup, 30 tane kurumsal ortağı olan üç tane şeker fabrikasıyla faaliyet yürüten Türkiye’deki şeker sektörü içerisinde yüzde 17’lik paya sahip kuruluş Kayseri Şeker'in halka arzı heyecanla bekleniyor. Şirketin halka arz tarihi ise Sermaye Piyasası Kurulu'na yağılan başvurunun onaylanmasının ardından belli olacak.

KAYSERİ ŞEKER HANGİ TARİHTE HALKA ARZ EDİLECEK?

Kayseri Şeker'in halka arz edileceği tarih henüz belli değil. Kayseri Şeker Yönetim Kurulu'ndan alınan bilgi dahilininde,SPK kararının henüz açıklanmaması nedeniyle yetkililer tarafından tarih bilgisi paylaşılmamaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu kararının paylaşılmasının akabinde haberimiz güncellenecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Şirketin kurumsal ortakları arasında Türkiye Varlık Fonu (yüzde 11,07), Panko Birlik, Konya Şeker ve Amasya Şeker şirketlerinin yer aldığını hatırlatan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, kamuoyu bilgilendirme amacıyla yaptığı halka arz açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye’de kooperatif kuruluşlarında maalesef yeterli bir gelişme sağlanamadı. Biz bu sorunları gerekli makamlara aktardık ve bu adımımız sonucu yasal bir düzenleme yoluna gidildi. Kooperatifler halka açık şirket statüsüne kavuştu. Bu kanunla birlikte Sermaye Piyasası Kurulu da mevzuat düzenlemesi gerçekleştirdi. 2019 yılından itibaren halka açık şirketlerin uyması gereken hususlara biz de uymaya başladık ve bununla ilgili düzenlemeler yaptık. Şirketi nasıl daha gerçek anlamda halka açarız diye çalışmalar yaptık ve sonuçları ortaklarımızla paylaştık. Ortakların rüçhan hakkı kısıtlanarak yapılacak bir sermaye artışı ve artış tutarının borsada işlem görmesi için gerekli işlemlerin yapılmasına karar verdik. Ortaklarımız da bunu kabul ettiler."

Akay, Kayseri Şeker’in kayıtlı sermayesi 600 milyon TL’den 750 milyon TL’ye çıkarıldığını ve kayıtlı sermaye sistemine geçildiğini kaydederek, artırılan 150 milyon liralık sermayenin 106 milyon lirasının ödendiğini, tüm hazırlıkların tamamlanarak SPK'ya dunum yapıldığını ve onay işlemleri için beklendiğini ifade etti. Türkiye’deki şeker sektöründe faaliyet gösteren diğer şirketlere ve kooperatif kuruluşlarına örnek olmayı hedeflediklerini belirten Akay, küresel bir şirket olmanın zeminini hazırladıklarını kaydetti.

HALKA ARZ GELİRİYLE NE YAPILACAK?

Halka arzdan elde edecekleri gelirin en başta şirkete finansal bir katkı sağlayacağını dile getiren Akay, Kayseri Şeker'in kendisini sürekli geliştiren ve büyütmeye çalışan bir şirket olduğunun altını çizerek, "Bu sektörde büyüyebilmek için kota sahibi olmak lazım. Türkiye’de kota sahibi olmanın yolu fabrika almaktan geçiyor, Kayseri Şeker de üç sene önce bu başarıyı ortaya koydu. Biz de halka arzdan elde edilecek gelir ile ilgili yatırımları önceliklendireceğiz. Ayrıca finansal maliyetlerimiz azalacağı için şirket bundan da pozitif olarak etkilenecek. Bu şekilde hissedarımız kardan pay alma noktasında önemli bir avantaj elde edecektir. Bunun dışında organik gübre konusunda, tarımın sürdürülebilirliğine katkı amacıyla, adımlar atmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Son dönemde halka arz sayısında ciddi artış olduğuna dikkat çeken Akay, Kayseri Şeker'in bir seneyi aşkın süredir halka arz ile ilgili çalışmalarına devam ettiğini ve şeker sektörünün ilk kez bir halka arz gerçekleştireceğini, kooperatif kuruluşu olması açısından ise farklı bir durum arz ettiğini ve bu sebeplerden dolayı arzın ilgiyle karşılanacağı beklentilerinin olduğunu belirtti.

Kayseri Şeker’in hesap döneminin 31 Aralık değil; 1 Mayıs - 30 Nisan arasında oluşturulduğunu söyleyen Akay, "Bu hesap döneminin farklılığı borsanın durağanlaştığı dönemde borsaya ivme kazandıracak bir özellik olabilir. Biz yöntem olarak mevcut ortakların kazanmasından ziyade şirketin öz kaynağının güçlenmesini önemsedik. Bu nedenle ortak satışı yöntemini değil sermaye artırımı ve ortakların rüçhan hakkının kısıtlanması ile halka arz yöntemini benimsedik. Şirketin güçlenmesi ve bu sayede değerinin artması ortakların elinde kalan hisselerinin de değerinin artmasına katkı sağlayacak. Yani ortaklarımız da bir avantaj kazanmış olacak." dedi.

KAYSERİ ŞEKER HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Kayseri Pancar Kooperatifi'nin Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, halka arzın eşit dağıtım sistemine göre yapılacağını ve yabancılarla ilgili çok büyük bir çalışma ortaya koymadıklarını söyledi. Akay, "İlerleyen zaman içerisinde yabancıların hisselerimize ilgi duyacağına inanıyoruz. Birlikte çalıştığımız kurumlar içerisinde uluslararası kuruluşlar da var. Bu kuruluşlar Kayseri Şeker’i kendi firmaları nezdinde bulundukları ülkede duyuruyorlar. İlerleyen zaman içerisinde yüzde 15’lik pay içerisinden yabancıların da alım yapabileceğini düşünüyorum. Biz tahsis konusunu eşit bir şekilde yapılması konusunda değerlendirme yaptık" dedi.

Akay, sıcak bir satış politikası izleyebilen bir şirket olduğunu belirterek "Geçtiğimiz kampanya döneminde önemli bir uygulama gerçekleştirdik. Kampanya döneminde satılan örnek vermek gerekirse iki ton şekerden bir tonunu Kayseri Şeker satma başarısını gösterdi. Bu sıcak satış politikası sayesinde oldu. Uyguladığımız standart politikaları sebebiyle şirketler bizden şeker almak istiyor. Faizlerin yükseldiği ortamda sıcak satışlarla finans girişini sağlayıp o faiz yükünden kurtarmaya çalışıyoruz şirketi. İskontoların yüksek olduğu dönemde satışta frene basarak olumsuz etkiyi en aza indirgemeye çalışıyoruz. Bunlar önümüzdeki dönem içerisinde de sağlıklı bir şekilde devam edecek. Zamanın şartları neyi gerektiriyorsa ona uyum sağlamaya çalışıyoruz" dedi.