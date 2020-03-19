Kayseri'de 14 gün kuralına uymayan komşusunu ihbar etti

Kayseri Kocasinan ilçesi Ahievran Mahallesi 726'ncı Sokak'ta sat 21:00 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre, Almanya'dan geçen hafta Kayseri'ye gelen Döndü A., 14 günlük karantina kuralına uymadığı gerekçesiyle komşuları tarafından sağlık ekiplerine şikayet edildi. İhbar sonrası olayı değerlendiren ekipler Döndü A'nın evine gelerek sağlık taramasını gerçekleştirdi. Döndü A'nın solunum yolu ve yüksek ateşiyle ilgili bir bulguya rastlamadı. Daha sonra ekipler Döndü A'nın 14 günlük karantina uygulamasına uyması gerektiğini belirterek, olay yerinden ayrıldı.