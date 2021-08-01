Kayseri'de 15 yaşındaki kız, annesiyle tartışan babasını öldürdü

Saffet Arıkan Bedük Caddesi’nde yaşayan Cuma Ali C., eşiyle bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın fiziki kavgaya dönmesiyle annesini korumak isteyen 15 yaşındaki C.C,, eline aldığı bıçakla dehşet saçtı.

Bıçağı babasının göğsünü abasının göğsüne saplayan genç kız ardından şoka girdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri 42 yaşındaki adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Babasının ölümüne sebep olan C.C ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.