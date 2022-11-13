Kayseri'de 420 Anıt Ağaç tarihe meydan okuyarak ayakta kalmaya devam ediyor

Kayseri'nin Develi ilçesindeki Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulunca 2003 yılında Anıt Ağaç olarak ilan edillen 420 yıllık olduğu belirtilen dev çınar ağacı adeta tarihe meydan okuyarak ayakta kalmaya devam ediyor.

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Kayseri'de 420 Anıt Ağaç tarihe meydan okuyarak ayakta kalmaya devam ediyor

Yurdumuzun çeşitli bölgelerinden zaman zaman çok eski yılara dayanmış o günden bu günlere kadar adeta tarihe meydan okuyan ağaçların haberlerini hep duyduk okudukç O ağaçlardan bir tanesi de Kayseri'nin Develi ilçesindeki 420 yıllık çınar, köklerini saldığı parkta heybetli duruşuyla dikkati çekiyor.

Elbiz Parkı içerisinde Roma döneminden kalan havuzun yanında bulunan "Doğu çınarı", Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulunca 2003 yılında Anıt Ağaç olarak ilan edildi.

TARİHİ AĞACIN BOYU 18 METREYE ULAŞIYOR

Yaklaşık 2 metre gövde çapına, 6 metre gövde çevresine sahip çınarın dalları 18 metre yüksekliğe ulaşıyor.

Parktaki bir tesisin işletme müdürlüğünü yapan Sevabil Sungur, AA muhabirine, anıt ağacın dallarına kırılmaması için demirden destek direkleri konulduğunu söyledi.

KIŞIN DALLARINA YAĞAN KAR İLE DAHA FARKLI GÖZÜKÜYOR

Doğu çınarının her mevsim güzel göründüğünü belirten Sungur, "İlkbaharda ayrı güzel, sonbaharda yaprak dökerken ayrı güzel. Kışın dallarına yağan kar ile daha farklı görünüme kavuşuyor." diye konuştu.

Parka ailesiyle gezmeye gelen Hasan Kaçan da 420 yıllık ağacın yapraklarının sonbaharda yavaş yavaş sararmaya başladığını söyledi.

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