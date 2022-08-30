Kayseri'de 450 bin TL’lik iş makinesini çalan hırsızlar yakayı ele verdi

Kayseri'de daha önce bir iş yerinden 450 bin TL'lik iş makinesini çalan hırsızları polis'in çok titiz çalışmaları sonucunda iş makinesinin saklandığı yerde buldu.

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Kayseri'de 450 bin TL’lik iş makinesini çalan hırsızlar yakayı ele verdi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 450 bin TL'lik iş makinesi çalan 2 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri bir iş yerinden 450 bin TL değerinde iş makinesinin çalınması üzerine harekete geçti. Ekiplerin kamera izleme çalışmaları sonucunda çalınan iş makinesi, Kocasinan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi'nde üzeri hurda malzemelerle kapatılmış şekilde bulundu.

Bulunan iş makinesi muhafaza altına alınırken, olayla ilgili E.G. ve M.G. de ekipler tarafından gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.

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