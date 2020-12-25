Kayseri'de art arda avukat intiharları! 1 hafta içerisinde 2 ölüm...

Anayurt Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 7. kattan atlayarak intihar eden Avukat Mehmet H.'nin (42) cansız bedeni sabah saatlerinde komşuları tarafından bulundu.

Apartman sakinlerinin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Apartmanın otoparkında yerde hareketsiz halde yatan Mehmet H.'yi kontrol eden sağlık ekipleri yaptığı kontroller sırasında talihsiz avukatın öldüğünü tespit etti.

PSİKOLOJİK SORUNLARI OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Bir süredir psikolojik sorunları olduğu iddia edilen avukatın 7. katta bulunan ikametinden atlayarak intihar ettiği iddia edildi. Mehmet H.'nin cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

BİR İNTİHAR VAKASI DA 1 HAFTA ÖNCE YAŞANMIŞTI

Öte yandan geçtiğimiz hafta da 25 yaşındaki Avukat Hayriye Sena B. de Melikgazi ilçesine bağlı Sivas Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanın 8. katından atlayarak hayatına son vermişti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.