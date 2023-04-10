Kayseri'de Belediye önünde Eşi ve çocuğu yanında kendini yakan şahıs hayatını kaybetti

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi çocukları ve eşinin yanında belediye binası önünde üzerine benzin döküp kendini ateşe veren şahıs hayatını kaybetti.

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Kayseri'de Belediye önünde Eşi ve çocuğu yanında kendini yakan şahıs hayatını kaybetti

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, belediye binası önünde üzerine benzin döküp kendini ateşe veren şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Yahyalı Belediyesi önüne gelen ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen M.Ç., bir süre burada bağırmaya başladı.

Kayseri'de Belediye önünde Eşi ve çocuğu yanında kendini yakan şahıs hayatını kaybetti

EŞİ VE ÇOCUKLARININ ÖNÜNDE KENDİNİ YAKTI

Eşi ve çocuğu yanında olan şahıs, elindeki benzin bidonunu dökünce vatandaşlar, polis ve belediye işçileri M.Ç.'ye müdahale etmek istedi. Dökülen benzinin alev almasıyla M.Ç., eşi, çocuğu, olaya müdahale etmek isteyen polis memuru ve 2 belediye işçisi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

M.Ç., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 13 günlük yaşam mücadelesini kaybederek, hayatını kaybetti.

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