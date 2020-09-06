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Kayseri'de evinin yakınında saldırıya uğrayan Naci Aydın yaralandı

Aydın, hastanede tedavi altına alınırken, polis silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Kayseri'de evinin yakınında saldırıya uğrayan Naci Aydın yaralandı

KAYSERİ'de, evine giderken kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğrayan Naci Aydın, yaralandı. Aydın, hastanede tedavi altına alınırken, polis silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Esentepe Mahallesi Antalya çıkmazında meydana geldi. İddiaya göre, Naci Aydın evine gittiği sırada, kimliği belirlenemeyen bir kişi tabanca ile saldırıda bulundu. Aydın, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Naci Ayın, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, Aydın'ı yaralayan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

 

Kayseri'de evinin yakınında saldırıya uğrayan Naci Aydın yaralandı



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