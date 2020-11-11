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  3. Kayseri'de gençleri zehirleyen uyuşturucu sanığına 10 yıl hapis verildi

Kayseri'de gençleri zehirleyen uyuşturucu sanığına 10 yıl hapis verildi

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan bir kişiye, 10 yıl hapis cezası verildi.

Kayseri'de gençleri zehirleyen uyuşturucu sanığına 10 yıl hapis verildi

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan bir kişiye, 10 yıl hapis cezası verildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından geçtiğimiz günlerde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda S.K. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen S.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bugün Kayseri Adalet Sarayı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık S.K. ve avukatı hazır bulundu. Mahkemede son sözü sorulan S.K., beraatını istedi. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda S.K.'ya "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 10 yıl hapis cezası verdi.



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