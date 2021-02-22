Kayseri'de ilkokul öğretmeninin şüpheli ölümü!
Kayseri'nin Develi ilçesinde öğretmenlik yapan 46 yaşındaki Güllü Keleşoğlu, okulun lojmanında ölü olarak bulundu. Keleşoğlu'nun cenazesi olay yerinde yapılan inceleme sonrası morga kaldırıldı.
Sarıkaya Mahallesi Sarıkaya İlkokulu'nda öğretmenlik görevini yapan 46 yaşındaki Güllü Keleşoğlu'na ulaşamayan yakınları lojmana giderek Keleşoğlu'nu yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri Güllü Keleşoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Keleşoğlu'nun cenazesi morga kaldırılırken, olayla ilgili çalışma sürdürüldüğü öğrenildi.