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Kayseri'de Kaçak avcılık yapan 8 kişi yakalandı! Para cezasına çarptırıldı

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu koruma kontrol esnasında, kaçak olarak avlanan 8 kişiye 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapmasında ceza yazıldı.

Kayseri'de Kaçak avcılık yapan 8 kişi yakalandı! Para cezasına çarptırıldı

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu koruma kontrol esnasında, kaçak olarak avlanan 8 kişiye 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapmasında ceza yazıldı.

Kayseri İli Yahyalı İlçesi Dömbere, Yeşilköy ve Çubuklu Genel Avlaklarında av yaptıkları belirlenen şahısların kontroller esnasında avlanma belgelerinin tam olduğu belirlendi.

Yapılan incelemelerde, kaçak avlananların tüfeklerinin takozlu olup kendilerine ait olduğu ancak; yasak saha ve yasak günde avlanma yaptıkları için Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce toplam 5.024,00 TL idari yaptırım kararı uygulandı.

Kayseri'de Kaçak avcılık yapan 8 kişi yakalandı! Para cezasına çarptırıldı

Kayseri'de Kaçak avcılık yapan 8 kişi yakalandı! Para cezasına çarptırıldı



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