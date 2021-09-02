Kayseri'de kan donduran cinayet: Her detayı korkunç! Ağabeyini ve onun eşini boğarak öldürüp tandıra gömdü

Edinilen bilgilere göre olay Kocasinan ilçesinde geçtiğimiz Mayıs ayında gerçekleşti. Boşandıktan sonra beraber yaşamaya başlayan Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk çiftinden 19 Mayıs'ta haber alınamayınca çocukları durumu polis ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çiftin bulunması için çalışma başlattıktan sonra yakınlarıyla temasa geçti.

ÇELİŞKİLİ İFADELER GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Mehmet Turhan'ın kardeşi Yusuf Turhan'ın ifadesini alan polis ekipleri çelişkili ifadeler üzerine harekete geçerek Turhan'ı takibe aldılar. Turhan'ın evinin yanında tandır yaptığını saptayan polisler kadavra köpeği ile yaptıkları aramada çifti üzerine beton dökülü şekilde tandırın içerisinde buldular.

ÖLDÜRDÜKTEN SONRA TANDIRA ATMIŞ

Tandırı kırarak Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk'ün cansız bedenlerine 22 gün sonra ulaşan ekipler, çiftin öldürüldükten sonra çuvala koyularak tandırın içine koyulduğunu belirledi. Tandırdan çıkarılan cansız bedenler otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

EŞİ SERBEST BIRAKILDI

Daha sonra Yusuf Turhan'ın eşi Nejla ve oğlu Bedirhan Turhan yakalandı. Gözaltına alınan Yusuf Turhan ve oğlu Bedirhan Turan tutuklanırken eşi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianamede Yusuf Turhan hakkında, ‘yakın akrabayı tasarlayarak öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi. Turhan'ın oğlu Bedirhan ve eşi Nejla hakkında ise, ‘tasarlayarak öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası istendi.

AĞABEYİ İLE BİRLİKTE HAPİS CEZASI ALMIŞ

İddianamede ifadesi yer alan Yusuf Turhan, 2003 yılında meydana gelen bir cinayet nedeniyle ağabeyinin Mehmet Turhan ile hapis cezası aldığını anlattı. Cinayete yardım ettiği gerekçesiyle ceza aldığını söyleyen Turhan, cezasında indirim yapıldığını ağabeyinin ise 17 yıl cezaevinde kaldıktan sonra bir yıl önce cezaevinden çıktığının söyledi.

"KÜFRETTİ, TARTIŞTIK"

" Ağabeyimle aramızdaki mal paylaşımı ve cezaevinde yatmasının bedeli olarak benden bir ev ile 50 bin TL istedi." diyen Yusuf Turhan, " Ben de bir daire vermeyi teklif ettim. Ağabeyim eve bakmaya geldi. Biz de peşlerinden eve gittik. Evin bazı eksiklikleri olduğunu söyledi. Küfretti. Tartıştık” diye konuştu.

"İPİ ALARAK BOĞAZINA SARIP, SIKARAK BOĞDUM VE ÖLDÜRDÜM"

Ağabeyi Mehmet Turhan ile yaşadığı tartışma devam ederken elinde kalın bir ip olduğunu belirten Yusuf Turhan, " Bana 'çerçeveye bak' diyerek pencereden yukarı doğru baktırdı. Beni o iple öldüreceğini düşünerek, korku ve panikle ağabeyimin elindeki ipi alarak boğazına sarıp, sıkarak boğdum ve öldürdüm." dedi.

"BEN DE DELİL BIRAKMAMAK İÇİN YENGEMİ DE İPLE BOĞARAK ÖLDÜRDÜM"

Daha sonra ağabeyinin eşi Firdevs Öztürk'ün'ün oğluyla içeri girdiğini belirten Yusuf Turhan "Yengem, ‘Mehmet’ diye bağırdı. Ben de delil bırakmamak için yengemi de iple boğarak öldürdüm. Bedirhan bu sırada şoka girmişti. Elinden tutarak, arabaya bindik ve olay yerinden ayrıldım” ifadelerini kullandı.

Cinayetin ardından evi boyamak için boya aldığını anlatan Turhan," Cesetleri de torba ve poşetin içine koyup, köydeki depomda yer alan tandıra gömdüm. Koku çıkmasın diye üstüne beton attım. Pişmanım” şeklinde konuştu.

BERAATLERİNİ İSTEDİLER

Öte yandan diğer şüpheliler olayla ilgilerinin olmadığını iddia ederek be beraatlerini istedi. Yusuf Turhan ile oğlu Bedirhan ve eşi Nejla Turhan ileriki günlerde ilk kez hakim karşısına çıkacak.