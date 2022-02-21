Kayseri'de korkunç olay! Eşinin kalbinden bıçakladığı Mehmet Ateşsoy hayatını kaybetti

Alınan bilgilere göre olay Develi ilçesindeki Aşık Seyrani Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 52 yaşındaki Mehmet Ateşsoy, eşi F.A. (44) ile dün akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle bir tartışma yaşadı. Tartışma kavgaya dönüşürken F.A, kocasını bıçakla yaraladı.

HAYATINI KAYBETTİ

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Mehmet Ateşsoy'un hayatını kaybettiğini belirledi.

GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli F.A. polis ekiplerince gözaltına alınırken Mehmet Ateşsoy'un cenazesi ise otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

(AA)