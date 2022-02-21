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  3. Kayseri'de korkunç olay! Eşinin kalbinden bıçakladığı Mehmet Ateşsoy hayatını kaybetti

Kayseri'de korkunç olay! Eşinin kalbinden bıçakladığı Mehmet Ateşsoy hayatını kaybetti

Kayseri'nin Develi ilçesinde F.A. isimli kadın tartışma yaşadığı eşi Mehmet Ateşsoy'u kalbinden bıçaklayarak öldürdü.

Kayseri'de korkunç olay! Eşinin kalbinden bıçakladığı Mehmet Ateşsoy hayatını kaybetti

Alınan bilgilere göre olay Develi ilçesindeki Aşık Seyrani Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 52 yaşındaki  Mehmet Ateşsoy, eşi F.A. (44) ile dün akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle bir tartışma yaşadı. Tartışma kavgaya dönüşürken  F.A, kocasını bıçakla yaraladı.

HAYATINI KAYBETTİ

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Mehmet Ateşsoy'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Kayseri'de korkunç olay! Eşinin kalbinden bıçakladığı Mehmet Ateşsoy hayatını kaybetti

GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli F.A. polis ekiplerince gözaltına alınırken Mehmet Ateşsoy'un cenazesi ise otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

(AA)

Kayseri'de korkunç olay! Eşinin kalbinden bıçakladığı Mehmet Ateşsoy hayatını kaybetti

Bölge Gündem Editör Ekibi
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