Kayseri'de korkunç olay! Eşinin kalbinden bıçakladığı Mehmet Ateşsoy hayatını kaybetti
Kayseri'nin Develi ilçesinde F.A. isimli kadın tartışma yaşadığı eşi Mehmet Ateşsoy'u kalbinden bıçaklayarak öldürdü.
Alınan bilgilere göre olay Develi ilçesindeki Aşık Seyrani Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 52 yaşındaki Mehmet Ateşsoy, eşi F.A. (44) ile dün akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle bir tartışma yaşadı. Tartışma kavgaya dönüşürken F.A, kocasını bıçakla yaraladı.
HAYATINI KAYBETTİ
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Mehmet Ateşsoy'un hayatını kaybettiğini belirledi.
GÖZALTINA ALINDI
Şüpheli F.A. polis ekiplerince gözaltına alınırken Mehmet Ateşsoy'un cenazesi ise otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
(AA)