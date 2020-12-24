Kayseri'de korkunç olay: Polisler ipten aldı!

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesindeki 2 katlı evin son katında meydana gelen olayda, yakınlarının bir süredir kendisine ulaşamadığı E.T., intihar girişiminde bulunmak isterken polis ekipleri tarafından kurtarıldı.

DOĞALGAZ BORUSUNA ASILI BULUNDU

Erdem T.'ye ulaşamayan yakınlarının polis ekiplerine durumu haber vermesi üzerine olay yerine ulaşan görevliler, kapıyı kırarak içeri girdi. Karşılarına çıkan koridordaki doğalgaz borusunda, genç adamın asılı haldeki bedenini bulan ekipler, Erdem T.'nin kendisini asmış olduğu ipi keserek onu bulunduğu yerden indirdi.

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Erdem T., polis ekiplerinin çağırdığı sağlık görevlileri tarafından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Genç adamın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken polisler, olayla ilgili soruşturma başlattı.