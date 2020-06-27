Kayseri'de koronavirüs sayısında şok artış! 3 mahalle karantinaya alındı

Kayseri'nin İncesu ilçesine bağlı Saraycık, Kızılören ve Bahçelievler mahallelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 mahalledeki 16 ev karantinaya alındı.

Bunun üzerine sağlık ekipleri tarafından bölgede filyasyon çalışması başlatıldı ve test sonuçları pozitif çıkan kişiler Kayseri Şehir Hastanesinde gözetim altına alındı. Bu kişilerle temaslı oldukları belirlenen 3 mahalledeki 16 ev ve bu evlerde yaşayan kişiler için ise karantina uygulaması başlatıldı.