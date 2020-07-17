Kayseri'de mide bulandıran olay! Kuaföre gitmek için kızını başkasına teslim etti ve...

Kayseri Kocasinan'da 7 Temmuz günü kuaföre gitmek için kızını bina yönetici Orhan A.'nın evine bırakan anne H.S., duydukları karşısında şok yaşadı.



Olay günü bir şey söyleyemeyen küçük kız bir kaç gün sonra, rehber öğretmenine Orhan A.'nın kendisine cinsel istismarda bulunduğu söyledi. Bunun üzerine Orhan A., gözaltına alındı. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Orhan A. hakkında Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açıldı.

''BU OLAY BANA ATILAN BİR İFTİRADIR''

Davanın bugün görülen karar duruşmasında, Orhan A., hazır bulundu. Tutuksuz sanık Orhan A., çocuğun annesi H.S.'nin 4 aylık aidatı ödemediğini, bu nedenle kendisine iftira atıldığını öne sürerek, "Hiç bir zaman böyle bir şey yapmadım. Uyku apnesi hastasıyım. Maskemi taktım. Kendim can derdindeyim. Şimdi bile zor nefes alıyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum. Bu olay bana atılan bir iftiradır" dedi.

YARGITAYIN KARARI BEKLENECEK

Mahkeme, Orhan A.'yı, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme yargıtay sürecini dikkate alarak, sanığın tutuksuzluk halinin devamına karar verdi.