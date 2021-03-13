Kayseri'de mutant virüs vakaları artırdı! Üçüncü dalga geliyor

Koronavirüs salgınının mutasyonu uğramış türleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son açıklamasına göre 76 ilde tespit edildi. Bu iller arasında yer alan Kayseri'de ise vaka artışları yaşanıyor.

Son durum hakkında konuşan Kayseri Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Doktor Abdullah Gür, vaka sayılarında artış yaşandığını kaydederek, "Süreç maalesef hala devam ediyor. Üçüncü bir yoğunluğa doğru gidiyoruz. Şu anda tüm dünyada olduğu gibi Sağlık Bakanlığı'mızın aşı konusunda çok büyük çalışmaları var. Aşı konusunun üzerinde çok duruyorlar. Bunun yanında hem varyasyonların olması hem de çeşitli virüs mutasyon virüslerinin olması nedeni ile vaka sayımız tekrardan artmaya başladı." diye konuştu.

"BİRÇOK SAĞLIK ÇALIŞANI ARKADAŞIMIZ KENDİ CANINDAN VAZGEÇTİ"

Sağlık çalışanları olarak üzerlerine düşenleri yapacaklarını ifade eden Gür, "Burada birçok sağlık çalışanı arkadaşımız kendi canından vazgeçti. Hastalarımızın ihtiyaç duyduğu anda kendi can güvenliğini bir kenara bırakarak, hastalara hizmet verebilmek ve hastaların hayatını kurtarabilme adına fedakarca davranışlarda, müdahalelerde bulundular. Biz bunu bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz" dedi.

PLANLAMALAR YAPILDI

"Şu an tekrardan bir yoğunlaşma aşamasındayız." diyen Gür, vatandaşların mağdur olmaması için planlamalarını yaptıklarını kaydederek," Bundan sonraki süreçte de, bundan önceki süreç gibi özverili olarak çalışmaya devam edeceğiz. Pandemi sürecinde Türkiye’nin sağlık personeli, doktoruyla, hemşiresiyle ve diğer çok kıymetli sağlık alanındaki personelleri ile ne kadar özverili olduğunu, ne kadar fedakar olduğunu, günü geldiği zaman halkına kendi canından vazgeçerek nasıl halkına sahip çıkabileceğini çok güzel bir şekilde gösterdi. Biz bu konuda dünyaya da güzel bir örnek olduk. " ifadelerini kullandı.